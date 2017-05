ایران افراد حقیقی و حقوقی امریکا را به لیست تحریم های خود اضافه کرد

وزارت خارجه ایران به دنبال آنچه تلاش های دولت جديد آمريكا برای کمرنگ کردن تبعات مثبت اجرای تعهدات توافق هسته یی و اقدام به تمديد تحريم های كنگره این کشور علیه ایران اعلام کرده، فهرست آپدیت شده یی را از افراد حقیقی وحقوقی امریکا که مورد تحریم این کشور قرار گرفته اند را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در بیانیه وزارت امورخارجه ایران که در اختیار خبرگزاری آوا قرار گرفته، آمده است که جمهوری اسلامی ایران سوءنیت دولت آمریکا در تلاش برای کاهش آثار مثبت اجرای تعهدات برجامی آن کشور، با افزودن افراد حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم های فرامرزی یک‌جانبه و غیرقانونی آن کشور را محکوم نموده و آن را غیرقابل قبول و مغایر با موازین حقوق بین الملل می داند.

به دنبال این بيانيه وزارت امورخارجه ایران، این وزارت فهرست آپدیت شده "افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم جمهوری اسلامی ایران" كه سابقه اثبات شده ای در نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی از طریق مشارکت و معاونت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی یا اقدامات تروریستی این رژيم، مشارکت و معاونت در حمایت از تروریزم تکفیری و سرکوب مردم منطقه و یا مشارکت مؤثر در اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته اند، پس از طی مراحل تصویب توسط مراجع ذی‌صلاح داخلی، اعلام کرد. فهرست جدید، جايگزين فهرست مندرج در بيانيه ١٥ دلو سال ۱۳٩٥ مي باشد.

بر اساس بیانیه وزارت امورخارجه ایران، فهرست آپدیت شده افراد حقیقی و حقوقی امریکا، تحت تحریم این کشور به این ترتیب است:

‏‏۱. Huntington Ingalls Industries: به دلیل مشارکت در تولید رزم‌ناوهای ساعر ۵ که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و در جنایات جنگی علیه مردم مظلوم فلسطین و لبنان و اشغالگری دولت غاصب در خاورمیانه بکار گرفته شده است.

۲. شرکت Booz Allen Hamilton: شرکت پيمانکاری امنیتی وابسته به سازمان اطلاعاتي "سیا" که در منطقه خاورمیانه فعال است. مدیریت تمام بخش های این شرکت برعهده نیروهای امنیتی آمریکا است (این شرکت همچنین مسئولیت جمع آوری اطلاعات علیه نهادهای ایرانی و انجام عملیات امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران را برعهده دارد).

‏۳. Horacio D.Rozanski: مدیر اجرایی شرکت بوزآلن همیلتون

۴. شرکتKingFisher Systems: اين شرکت که در سال ۲۰۰۵ تشکيل شده است، به دولت آمریکا و سرویس های اطلاعاتی این کشور در زمینه خدمات امنیتی مشاوره می دهد که عمدتاً در حوزه سایبری است. یکی از عمليات های اين شرکت رصد تحركات دريانوردی ايران بوده است.

‏۵. Roy L. Reed, Jr: مدیر اجرایی شرکت کینگ فیشر، که به مدت ۳۵ سال در خدمت نهادهای امنیتی وابسته به وزارت دفاع آمریکا بوده است.

۶. شرکت DynCorp International: این شرکت امنیتی جایگزین شرکت بلک واتر در یمن شده است. بر اساس یک قرارداد ۳ میلیارد دالری، پس از عقب نشینی نیروهای بلک واتر از باب المندب، نیروهای این شرکت جایگزین شده اند.

۷. شرکت McAlester Army Ammunition Plant: شرکت تسلیحات سازی آمریکایی که در شهر مک آلستر مستقر است. این شرکت با تامین بخشی از تسلیحات سنگین ارتش آمریکا، در اقدامات مخرب علیه صلح، ثبات و امنیت بین المللی از سوی آمریکا مشارکت دارد.

۸. بنیاد The BIRD Foundation: این بنیاد مبادرت به حمایت از سرمایه گذاری مشترک شرکت های اسرائیلی و آمریکایی در حوزه صنایع "های تک" به نفع رژیم صهیونیستی می کند.

٩. بنیاد The BSF Foundation: بنیاد مشترک علوم که به ارتقاء همکاری در حوزه علوم و تکنولوژی بین رژیم صهیونیستی و شرکت های آمریکایی کمک کرده است.

١٠. شرکت BENI Tal

۱۱. شرکت تسلیحاتی RAYTHEON

۱۲. شرکت ITT Corporation

۱۳. شرکت Re/Max Real Estate

۱۴. شرکت Oshkosh Corporation

۱۵. شرکت تسلیحاتی Magnum Research Inc

۱۶. شرکت تسلیحاتی Kahr Arms

۱۷. شرکت M۷ Aerospace

۱۸. شرکت Military Armament Corporation

۱۹. شرکت تسلیحاتی Lewis Machine and Tool Company

۲۰. شرکت تسلیحاتی Daniel Defense

۲۱. شرکت تسلیحاتی Bushmaster Firearms International

۲۲. شرکت اسلحه O.F. Mossberg & Sons

۲۳. شرکت تسلیحاتی .H-S Precision, Inc

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق مسلم و قانونی خود برای ارتقاء توانمندی دفاعی این كشور، بارها اعلام کرده که به منظور حفظ و حراست از حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، برنامه موشکی خود را كه هیچ گونه مغایرتی با تعهدات بین المللی ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ شوری امنیت سازمان ملل ندارد، با قوت و اقتدار و براساس برنامه ریزی خود ادامه خواهد داد.